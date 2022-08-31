На покупку природоохранной техники в Петербурге планируют потратить 1,5 млрд рублей

Комитету по природопользованию и охране окружающей среды на покупку новой техники в 2023 году пообещали выделить из казны Петербурга 345,8 млн рублей. Он попросил еще 1,168 млрд. Дополнительную потребность в ходе "нулевых чтений" бюджета города озвучил глава комитета Александр Герман.

Большую часть из озвученной суммы планируется потратить на приобретение 25 станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Покупка обойдется в 897,5 млн рублей. В настоящее время, по словам Германа, в городе действуют японские станции, которые уже "дышат на ладан". Запчасти к ним найти затруднительно из-за западных санкций.

Также комитет намерен приобрести буксир, катер для уборки водных объектов, семь шаланд для донных грунтов, два танк-контейнера для нефтепродуктов и автомобиль-эвакуатор. Сейчас в пользовании города находится техника, произведенная в том числе в 1957 году, заметил заместитель председателя комитета Михаил Страхов.

Представители комитета финансов подтвердили актуальность запросов комитета по природопользованию, однако отметили, что потребность комитета в новой технике будет удовлетворяться постепенно, в течение трех лет.

Сергей Еремеев