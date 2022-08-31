Смольный попросил водителей быть предельно бдительными на дорогах 1 сентября

Комитет по транспорту Петербурга попросил водителей быть максимально внимательными на дорогах 1 сентября: на магистрали случайно могут выбежать дети, информирует пресс-служба ведомства.

"Водителям, отвыкшим за лето от насыщенного трафика мегаполиса, необходимо проявлять повышенное внимание к дорожной ситуации и быть предельно осторожными за рулем", - назидает комтранс, призывая автолюбителей соблюдать дистанцию и скоростной режим вблизи школ.

Наконец, глава комитета Валентин Енокаев напомнил о том, что в рамках транспортной реформы на маршруты в ближайшее время выйдет ещё больше новых автобусов, троллейбусов и трамваев, что позволит повысить количество рабочих мест.