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Новости 13:28

Пять стран ЕС заявили о готовности ограничить въезд для россиян

фото ЗакС политика Пять стран ЕС заявили о готовности ограничить въезд для россиян

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва грозят принять пакет мер, ограничивающих россиян в правах на визит в обозначенные страны: представители данных государств намерены принять такое решение в случае если им не удастся прийти к коллективному консенсусу с остальными членами Евросоюза, пишет Financial Times.

В совместном заявлении пять стран настаивают, чтобы Еврокомиссия приняла "соответствующие визовые меры", которые "решительно сократят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону".

На локальном уровне страны готовы ввести временные меры для "решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока россиян" через их границы.

Днём ранее в Польше началась двухдневная сессия министров иностранных дел стран ЕС. Они собираются изучить возможность ограничения выдачи виз гражданам РФ.


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