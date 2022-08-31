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Новости 13:56

Патрушев открыл в Петербурге судостроительные инженерные классы

фото ЗакС политика Патрушев открыл в Петербурге судостроительные инженерные классы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Петербург и принял участие в церемонии открытия инженерных классов для будущих кораблестроителей, информирует ТАСС.

По мнению чиновника, подобные классы помогут школьникам как можно раньше овладеть первыми навыками будущей профессии.

"И тогда они совершенно по-другому будут воспринимать науки, которые будут изучать в вузе", — уверен секретарь Совбеза.

Также во время визита Патрушев оценил классы оптики, лазеров, компьютерного моделирования и проектирования и профильные лаборатории.

Все перечисленные классы действуют при Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.


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