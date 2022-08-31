Миллер: Мы с вами обеспечены газом на сто лет вперед

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер оценил запасы газа, которыми располагает Россия и которые позволяют оптимистично оценивать не только ближайшее будущее. Выступление имело место на совещании по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

"Мы с вами обеспечены запасами на сто лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год", - говорится в тексте стенограммы, которую приводит Telegram-канал Газпрома.

Миллер также пообещал, что итоговая выручка его компании за 2022 год значительно превысит прошлогоднюю, а дивиденды аукционеров станут рекордными за всю историю. Вместе с тем глава Газпрома констатировал, что за последние восемь месяцев мировой спрос на газ упал на 40 млрд кубометров, из которых 73% приходится на страны Евросоюза.

фото: kremlin.ru