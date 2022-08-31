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Новости 14:50

Комздрав: Петербург преодолел очередной пик заболеваемости коронавирусом

фото ЗакС политика Комздрав: Петербург преодолел очередной пик заболеваемости коронавирусом

Петербургу удалось преодолеть новый пик заболеваемости коронавирусом, сообщил руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт 78.ru.

На сегодняшний день, уточнил глава комздрава, в городе COVID-19 выявлен у более 30 тысяч местных жителей, что примерно на 2,8% меньше чем накануне. Если к инфицированным приплюсовать петербуржцев с пневмониями и ОРВИ, то больных будет уже порядка 53 тысяч.

"Эти цифры несравнимы с тем количеством, которое мы фиксировали в конце января — в феврале текущего года, когда их число превышало 200 тысяч, но все равно это значительная цифра, и она оказывает давление на амбулаторное звено", — поделился Лисовец.

При этом в городе продолжает падать уровень госпитализаций граждан с ковидом. По сравнению с прошлой неделей количество сократилось на 13%.

Резюмируя, Лисовец указал, что с началом нового учебного года заболеваемость может подрасти, так как школьники и студенты вернутся к занятиям в очном формате.


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