В Петербурге по коррупционному делу арестовали проректора Технологического института

Петербургские полицейские задержали проректора одного из технических вузов в рамках коррупционного дела, о чем сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Задержание случилось еще неделю назад, подозреваемого научного работника успели поместить в СИЗО. Ведомство утверждает, что он вместе с неустановленными лицами заключил фиктивный госконтракт на 1,5 млн рублей, тогда как реальная стоимость работ составила всего 40 тысяч рублей. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК (мошенничество).

В дальнейшем дело дополнилось новыми эпизодами, общий ущерб от которых для бюджета составил 40 млн рублей.

Как пишет "Фонтанка", речь идет о 68-летнем проректоре по научной работе Технологического института (на сайте вуза эта должность закреплена за Александром Гарабаджиу), а деньги фигуранты дела, по версии следствия, похитили у Минобрнауки, выделившего 200 млн рублей на создание высокотехнологичного производства по выпуску лакокрасочных материалов.