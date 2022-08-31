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Новости 15:55

Baza: Сотрудников "Сбера" просят удалить Telegram с рабочих компьютеров

фото ЗакС политика Baza: Сотрудников "Сбера" просят удалить Telegram с рабочих компьютеров

Руководство "Сбера" добивается от сотрудников удаления десктоп-приложения Telegram с офисных компьютеров, сообщает медиапроект Baza со ссылкой на источник в компании. HR-отдел рассылает коллегам письма с требованиями.

Источник указывает, что следить за их выполнением поручили внутренней службе безопасности компании. 

Ранее сотрудников "Сбера" склоняли к ведению всей рабочей переписки в корпоративном чате "Сберчат" вместо популярного мессенджера, но пока, по данным источника Baza, предложение не пользуется особой популярностью.


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