Baza: Сотрудников "Сбера" просят удалить Telegram с рабочих компьютеров

Руководство "Сбера" добивается от сотрудников удаления десктоп-приложения Telegram с офисных компьютеров, сообщает медиапроект Baza со ссылкой на источник в компании. HR-отдел рассылает коллегам письма с требованиями.

Источник указывает, что следить за их выполнением поручили внутренней службе безопасности компании.

Ранее сотрудников "Сбера" склоняли к ведению всей рабочей переписки в корпоративном чате "Сберчат" вместо популярного мессенджера, но пока, по данным источника Baza, предложение не пользуется особой популярностью.