Комблаг планирует потратить 3 млрд рублей на закупку новой уборочной техники

В Петербурге планируется заменить порядка одной тысячи единиц уборочной техники, сообщил ЗАКС.Ру председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.
Проектом бюджета на 2023 год на эти цели запланирован 1 млрд рублей. Комблаг в ходе "нулевых чтений" в Мариинском дворце запросил еще 2 млрд и получил предварительную поддержку комитета финансов и депутатов ЗакСа.
- В этом году были заменены 73 единицы, - добавил Пониделко в разговоре с ЗАКС.Ру. - Буквально вчера мы получили погрузчики белорусского производства, которые уже ушли в предприятия.
Глава комитета отметил, что в рамках новых закупок технику также поставят белорусские и российские производители.
Председатель жилищного комитета Олег Зотов, выступая на "нулевых чтениях" следом за Пониделко, заявил, что власти готовы к реорганизации принципов уборки города в зимний период.