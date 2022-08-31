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Новости 16:12

Комблаг планирует потратить 3 млрд рублей на закупку новой уборочной техники

фото ЗакС политика Комблаг планирует потратить 3 млрд рублей на закупку новой уборочной техники

В Петербурге планируется заменить порядка одной тысячи единиц уборочной техники, сообщил ЗАКС.Ру председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Проектом бюджета на 2023 год на эти цели запланирован 1 млрд рублей. Комблаг в ходе "нулевых чтений" в Мариинском дворце запросил еще 2 млрд и получил предварительную поддержку комитета финансов и депутатов ЗакСа.

- В этом году были заменены 73 единицы, - добавил Пониделко в разговоре с ЗАКС.Ру. - Буквально вчера мы получили погрузчики белорусского производства, которые уже ушли в предприятия.

Глава комитета отметил, что в рамках новых закупок технику также поставят белорусские и российские производители. 

Председатель жилищного комитета Олег Зотов, выступая на "нулевых чтениях" следом за Пониделко, заявил, что власти готовы к реорганизации принципов уборки города в зимний период.

Сергей Еремеев


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