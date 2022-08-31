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Новости 16:13

Вологодский губернатор призвал молодежь и всех россиян к "экологическому консенсусу"

фото ЗакС политика Вологодский губернатор призвал молодежь и всех россиян к "экологическому консенсусу"

Глава Вологодской области Олег Кувшинников выступил на марафоне общества "Знание", заявив, что одной из важнейших проблем современности считает сохранение экологической безопасности. В пример чиновник поставил свой регион, отметив, что в области огромные промышленные производства функционируют под "абсолютно голубым чистым небом". 

"Я выступаю с инициативой ввести понятие экологического консенсуса – мы должны сделать все, чтобы общество объединилось для решения экологических проблем. Решить их можно только консолидируя усилия общества, бизнеса и власти, причем во всех регионах", - произнес Кувшинников, цитируемый пресс-службой общества "Зание".

В противном случае, как ему представляется, урон от деятельности вредных проивзодств трудно будет предотвратить. От молодого поколения губернатор рассчитывает получить новые идеи и передовые технологии, способные помочь окружающей среде.


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