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Депутат ЗакСа Рябоконь предложил штрафовать за выгул опасных собак без намордников

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Рябоконь предложил штрафовать за выгул опасных собак без намордников

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Андрей Рябоконь внес в парламент проект постановления о федеральной законодательной инициативе по изменению КоАП. Документ опубликован на сайте ЗакСа Петербурга.

Рябоконь хочет внести в Кодекс новую статью о выгуле без намордника и поводка "потенциально опасной собаки". За это депутат предлагает предупреждать владельца животного или штрафовать на 1,5-3 тысячи рублей. Для должностных лиц сумма больше - 5-15 тысяч рублей, а юридических - 15-30 тысяч рублей.  

Отсутствие поводка и намордника не будет считаться нарушением, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, которой владеет хозяин животного, уточняется в документе. При входе на эту территорию должна быть предупреждающая надпись, сказано в проекте закона. 

"Ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений крупных собак, имеющих хозяев, на людей. Большинство случаев таких нападений связано с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных. Ряд пород собак являются агрессивными и способны нанести вред здоровью людей", - обосновал Рябоконь свою инициативу.

Он добавил, что в федеральном законодательстве прописан запрет на выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, но ответственность за это не введена. Сейчас в список таких животных входят 12 пород и их метисы. В частности, бразильский бульдог, питбульмастиф и другие. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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