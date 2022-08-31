Депутат ЗакСа Рябоконь предложил штрафовать за выгул опасных собак без намордников

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Андрей Рябоконь внес в парламент проект постановления о федеральной законодательной инициативе по изменению КоАП. Документ опубликован на сайте ЗакСа Петербурга.

Рябоконь хочет внести в Кодекс новую статью о выгуле без намордника и поводка "потенциально опасной собаки". За это депутат предлагает предупреждать владельца животного или штрафовать на 1,5-3 тысячи рублей. Для должностных лиц сумма больше - 5-15 тысяч рублей, а юридических - 15-30 тысяч рублей.

Отсутствие поводка и намордника не будет считаться нарушением, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, которой владеет хозяин животного, уточняется в документе. При входе на эту территорию должна быть предупреждающая надпись, сказано в проекте закона.

"Ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений крупных собак, имеющих хозяев, на людей. Большинство случаев таких нападений связано с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных. Ряд пород собак являются агрессивными и способны нанести вред здоровью людей", - обосновал Рябоконь свою инициативу.

Он добавил, что в федеральном законодательстве прописан запрет на выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, но ответственность за это не введена. Сейчас в список таких животных входят 12 пород и их метисы. В частности, бразильский бульдог, питбульмастиф и другие.

София Саттарова / Фото: Unsplash