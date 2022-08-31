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Новости 16:33

ФСБ предупредила петербургского студента о недопустимости отправки денег украинской армии

фото ЗакС политика ФСБ предупредила петербургского студента о недопустимости отправки денег украинской армии

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли домой к петербургскому студенту, так как, по информации силовиков, он якобы искал выход на украинских военных и был готов отправить им деньги, пишет "Интерфакс".

По данным правоохранителей, молодой человек учился на военной кафедре и мог иметь доступ к неким документам, которые представляют собой гостайну.

"Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины с целью оказания помощи иностранному государству", — отчитались в ФСБ.

В силовом ведомстве отметили также, что студент предпринимал попытку связаться с военным из Службы безопасности Украины "для последующего оказания финансовой и иной помощи" добровольческому отряду.

В итоге студенту пригрозили уголовным делом о госизмене в случае, если он не оставит попыток связаться с СБУ.


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