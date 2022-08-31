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Новости 16:42

Смольный потребовал освободить от ларьков территорию у станции "Удельная"

фото ЗакС политика Смольный потребовал освободить от ларьков территорию у станции "Удельная"

Петербургский комитет по контролю за имуществом обратился к арендатору пяти земельных участков в Выборгском районе с требованием ликвидировать торговые точки, расположенные на них. Как сообщает городское издание "Канонер", речь идет о целой гряде ларьков, тянущихся от проспекта Энгельса к трамвайному концу возле станции метро "Удельная".

Павильоны на Енотаевской улице должно будет снести ООО "Селена", которая в настоящее время пытается судиться с чиновниками.

На прошлой неделе сотрудники ККИ освободили от овощного лотка участок на Дрезденской улице.


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