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Новости 16:55

ГУП "Центр экономической безопасности" станет ООО

фото ЗакС политика ГУП "Центр экономической безопасности" станет ООО

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Центр экономической безопасности" в 2023 году планируется реорганизовать в общество с ограниченной ответственностью. Об этом в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета города на 2023 год сообщил зампред комитета по вопросам законности Сергей Лукьянов.

-  Мы рассматривали [разные варианты реорганизации, в том числе] и акционерные общества, и ГБУ. Наиболее оптимальное - это общество с ограниченной ответственностью, - добавил Лукьянов.

Депутат Ирина Иванова (КПРФ) уточнила, почему выбрана именно такая организационно-правовая форма. Она отметила, что ООО - это коммерческая организация, цель которой - прибыль. 

Конкретного ответа чиновник комитета не дал, заметив только, что центр и сейчас не бездействует. Замглавы комитета пообещал подготовить в течение недели юридическую справку. Вместе с тем Лукьянов отметил, что на бюджет реорганизация не повлияет и дополнительных затрат не потребует. 

ГУП "Центр экономической безопасности" создали в Петербурге в 2007 году. Это подведомственное учреждение комитета по вопросам законности. Сотрудники центра, в частности, участвовали в рейдах по пресечению незаконной торговли совместно с правоохранительными органами и сотрудниками районных администраций.

Сергей Еремеев


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