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Новости 17:16

Депутаты ЗакСа предложили выдавать путевки в лагеря для детей самозанятых

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа предложили выдавать путевки в лагеря для детей самозанятых

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" подготовили законопроект по дополнению Социального кодекса Петербурга. Среди авторов документа Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок

Они хотят расширить перечень детей, которым предоставляется социальная поддержка в виде организации отдыха и оздоровления. К ним депутаты предлагают отнести и тех, чьи родители - индивидуальные предприниматели или самозанятые:

"С учетом осуществления самозанятыми гражданами и индивидуальными предпринимателями трудовой деятельности представляется целесообразным обеспечивать отдых и оздоровление их детей путем предоставления путевок, частично оплаченных за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Сейчас такеи путевки доступны для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, детей работающих граждан и других. При этом, к категории "дети работающих граждан" пока не относятся те, чьи родители - самозанятые или ИП. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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