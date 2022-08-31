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Новости 17:47

Комитет по развитию туризма запросил дополнительные средства на экскурсии для школьников и событийный туризм

фото ЗакС политика Комитет по развитию туризма запросил дополнительные средства на экскурсии для школьников и событийный туризм

Выделить средства на субсидии для некоммерческих организацией предложил себе комитет по развитию туризма Петербурга в рамках "нулевых чтений" в ЗакСе 31 августа.

Так, 150 млн просят направить для субсидий НКО, которые будут организовывать экскурсии для петербургских школьников по Петербургу. По словам главы комитета Сергея Корнеева, детям это поможет лучше узнать свой город, а туристским организациям и экскурсоводам даст дополнительную загрузку. 30 млн планируется выделить НКО, которые проводят конгрессно-выставочные мероприятия

258 млн рублей комитет запросил на развитие событийного туризма, 40,6 млн рублей - на развитие медицинского туризма.

Сергей Еремеев


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