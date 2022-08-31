Повелий изучил ход работ по благоустройству общественного пространства на Финском заливе

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий изучил ход работ по благоустройству общественного пространства на Нижней дороге в Стрельне. В смотре также приняли участие глава комитета по благоустройству и руководитель администрации Петродворцового района, сообщает пресс-служба Смольного.

В новой зоне обустраивают дорожки, кладут газон и проводят комплексное озеленение.

"Перед ними поставлена задача максимально сохранить существующие зеленые насаждения. В следующем году работы продолжатся - береговая линия станет масштабным современным общественным пространством. Жители и гости Петродворцового района получат большую, красивую, рекреационную зону у залива площадью 6 гектаров", - рассказал о планах Повелий.

В следующем году на берегу Финского залива откроют велодорожку, детскую и спортивную площадки. Также для комфортного отдыха установят амфитеатр, сцену для проведения праздничных мероприятий и зону барбекю, садовые диваны, лежаки, зонты и раздевалки.