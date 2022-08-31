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В ЗакС Петербурга внесен проект закона о двухразовом питании для обучающихся дома учеников

фото ЗакС политика В ЗакС Петербурга внесен проект закона о двухразовом питании для обучающихся дома учеников

Депутат Законодательного собрания Петербурга от ЛДПР Павел Иткин внес в парламент проект закона о наделении правительства города полномочиями по дополнительному финансовому обеспечению групп продленного дня в частных школах. Это касается только тех учебных заведений, которые имеют необходимую аттестацию, уточняется в документе.

Также проект закона предполагает установление порядка двухразового питания для детей с ограниченными возможностями, которые учатся на дому. Один из вариантов такого порядка может быть замена питания на деньги, следует из документа. Там же сказано, что определять это должно правительство Петербурга. 

В материалах к законопроекту Иткин уточнил, что в федеральном законодательстве уже предусмотрены предложенные им возможности регионального правительства. Эти изменения приняты летом 2022 года. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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