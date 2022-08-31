В Леонбласти построят новый завод по производству сыра

В Гатчинском районе Ленобласти построят завод по производству сыров, о чем сообщает пресс-служба регионального правительство. Соглашение об этом чиновники заключили 31 августа с компанией "Агро-трейд" в ходе международной выставки "Агрорусь". Проект предполагает, что производство будет перерабатывать 600 тонн молока ежемесячно, а камера для созревания сыров будет рассчитана на 300 тонн. Площадь нового завода должна составить 2 тысячи кв. метров, а инвестиции в проект насчитывают 152 млн рублей.

"Реализация этого соглашения позволит области не только нарастить объемы производства сыра, обеспечить потребителей качественной продукцией, но создаст дополнительный спрос на молоко ― сырье от региональных производителей, как следствие, повысит объемы производства молока и его рентабельность", - произнес глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Будущее предприятие, где будет осуществляться весь цикл изготовления твердых, полутвердых и мягких сыров, позволит создать шестьдесят рабочих мест.

Согласно официальной статистике, в Ленобласти за один только предыдущий год количество выпускаемого сыра и сырных продуктов выросло на треть.