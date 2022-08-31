Минцифры предложило использовать смартфон для подтверждения личности в ряде случаев

Руководство Минцифры считает правильным разрешить использовать россиянам смартфон при отсутствии документа, удостоверяющего личность, в бытовых ситуациях. Как сообщает Telegram-канал ведомства, для этого предлагается дополнить сайт "Госуслуг" новым сервисом.

"Сохранность данных будет надежно защищена государством. При этом цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным", - гласит сообщение.

В министерстве считают, что электронным "пропуском", без предъявления паспорта можно ограничиться при покупке табака и алкоголя в магазине, подтверждении льготного проезда, проходе в бизнес-центры. В качестве первого региона для тестирования новой практики авторы инициативы рассматривают Москву.