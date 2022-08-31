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Новости 18:57

Десять петербургских образовательных учреждений получили новое электроснабжение

фото ЗакС политика Десять петербургских образовательных учреждений получили новое электроснабжение

Петербургские электроэнергетики подключили к новым более надежным сетям четыре школы и шесть детсадов в преддверии нового учебного года, информирует пресс-служба Смольного.

"Все социальные объекты должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой, в том числе надежным электроснабжением. Энергетики провели большую работу, чтобы подключить к электросетям новые школы и детские сады раньше срока - к 1 сентября", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

Среди прочего, новое электроснабжение получили детский сад на Бухарестской улице, лицей на улице Маршала Захарова, школа на Промышленной улице в Славянке, детский сад в Приморском районе и, наконец, школа на Комендантском проспекте.

Для стабильного электроснабжения были обновлены имеющиеся и построены дополнительные подстанции. В общей сложности специалисты проложили около 40 кабельных линий длиной более 8 километров.


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