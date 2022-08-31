Жильцы дома Линдена на Вознесенском просят Беглова пресечь ночную торговлю спиртным

В Петербурге жители и арендосъемщики квартир в историческом доме Линдена (Вознесенский проспект, 35) обратились с открытым письмом к главам законодательной и исполнительной ветвей власти, а также к городскому прокурору с просьбой пресечь ночную торговлю алкоголем в здании.

По словам авторов документа, каждую ночь расположенный в здании магазин "РосАл", позиционирующий себя как бар, продает спиртное, из-за чего дворы и подворотни становятся точками притяжения людей в неадекватном состоянии. При этом вызываемая раз за разом полиция чаще всего бездействует.

"Просим вас положить конец пренебрежению магазином (а вовсе не баром, за который он формально пытается себя выдать!) "РосАл" требованиями закона о запрете на продажу алкоголя в ночное время и вернуть спокойствие и размеренность в жизнь нашего дома", - говорится в обращении к губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Александру Бельскому и прокурору Виктору Мельнику.

Благодаря лазейкам в законе, резюмируют борцы с ночным магазином, их сон нарушен, а двор превращен фактически в "публичный туалет на рок-концерте".