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Новости 20:57

За год реальные доходы россиян в июне снизились на 3,2%

фото ЗакС политика За год реальные доходы россиян в июне снизились на 3,2%

Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении страны в первой половине 2022 года. Из его главы "Уровень жизни населения" следует, что по сравнению с июнем прошлого года в июне нынешнего года реальные доходы россиян упали на 3,2% (с учетом инфляции). При этом аналогичный показатель в номинальном выражении вырос на 12,2%.

В целом по итогам первого полугодия реальные доходы граждан в годовом выражении снизились на 1,2%. Наибольшее снижение наблюдалось в апреле (-7,2%) и в мае (-6,2%). При этом, несмотря на начало военной спецоперации 24 февраля, по итогам февраля и марта реальные доходы, напротив, демонстрировали рост: +2,6% и +3,6% соответственно по сравнению с прошлыми февралем и мартом.


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