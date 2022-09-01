В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора

Правоохранительные органы Италии решили арестовать одиннадцать вилл российского предпринимателя, владельца компании "Акрон" Вячеслава Кантора, пишет L'Unione Sarda. Арест затронул также дома, которые он приобрёл у семьи бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Виллы находятся в курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них некогда принадлежала матери Берлускони, другая — его младшему брату Паоло.

Совет Европы постановил конфисковать активы Кантора ещё в апреле: тогда предприниматель попал в санкционные списки. После этого бизнесмен решил избавиться от своих активов в "Акроне": долю в 45,1% он передал в управление трём своим топ-менеджерам.