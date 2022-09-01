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Новости 11:35

В Шушарах открыли новый детский сад

фото ЗакС политика В Шушарах открыли новый детский сад

В четверг, 1 сентября, на территории посёлка Шушары начал работать новый детский сад, рассчитанный на 320 мест, информирует пресс-служба Смольного.

Комментируя данное событие, петербургский глава Александр Беглов отметил активное развитие густонаселённого района.

"Преодоление дисбаланса между жилой застройкой и объектами социальной инфраструктуры – задача, которую мы активно решаем в последние годы. Особенно это важно для таких развивающихся районов, как Шушары", – высказался губернатор.

В трёхэтажном здании разместился бассейн, зал для занятий гимнастикой, спальни, сенсорная комната, кабинет психолога, музыкальные залы.

Старшие группы смогут заниматься в "Мультистудии" и собственноручно создавать мультфильмы.

Кроме того, в Пушкинской районе в Славянке с 1 сентября открыла свои двери школа на 1375 мест.


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