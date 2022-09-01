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Новости 12:05

Минпромторг предложил законодательно ограничить иностранные закупки

фото ЗакС политика Минпромторг предложил законодательно ограничить иностранные закупки

Министерство промышленности и торговли предложило законодательно ограничить или запретить покупку иностранных товаров госкомпаниями, передает 1 сентября РБК. По сообщению издания, о необходимости внесения соответствующих изменений в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц" Минпромторг высказался в ответ на предложение ассоциации "Спецавтопром" увеличить преференции российским производителям спецтехники.

Необходимость менять федеральное законодательство в министерстве объяснили в том числе действием зарубежных санкций на российскую экономику. В ведомстве находят нужным закрепить нормы об ограничении допуска произведенных за границей товаров на конкурсы, а вместе с ними и выполняемых иностранцами работ и услуг.

В настоящее время ограничения на закупки иностранных товаров регулируются постановлениями правительства, формирующими так называемый национальный режим закупок. В частности, он предписывает подписать контракт с выигравшим на аукционе зарубежным поставщиком со скидкой 15 %.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, в июле ведомство направило предложения об ограничении закупок иностранных товаров на рассмотрение в Минфин. В Минфине же ответили, что подобные инициативы рассматривались и ранее, и они "не прошли межведомственное согласование".


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