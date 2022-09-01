Безымянный проезд в Калининском районе получил имя поэтессы Натальи Грудининой

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении безымянному проезду от улицы Демьяна Бедного до улицы Ольги Форш в Калининском районе имени советской поэтессы Натальи Грудининой, информирует пресс-служба Смольного.
В городской администрации напомнили, что в обозначенном районе многие улицы названы в честь выдающихся деятелей культуры и просвещения.
Решение о присвоении проезду имени Грудининой одобрила Топонимическая комиссия Петербурга.
Наталья Иосифовна Грудинина (1918-1999) - советская поэтесса и переводчица, участница обороны Ленинграда. Родилась в Петрограде.