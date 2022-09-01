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Новости 12:19

Безымянный проезд в Калининском районе получил имя поэтессы Натальи Грудининой

фото ЗакС политика Безымянный проезд в Калининском районе получил имя поэтессы Натальи Грудининой

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении безымянному проезду от улицы Демьяна Бедного до улицы Ольги Форш в Калининском районе имени советской поэтессы Натальи Грудининой, информирует пресс-служба Смольного.

В городской администрации напомнили, что в обозначенном районе многие улицы названы в честь выдающихся деятелей культуры и просвещения.

Решение о присвоении проезду имени Грудининой одобрила Топонимическая комиссия Петербурга.

Наталья Иосифовна Грудинина (1918-1999) - советская поэтесса и переводчица, участница обороны Ленинграда. Родилась в Петрограде.


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