Водоканал рассказал о самых сильных ливнях в Петербурге

За прошедшие два дня в систему водоотведения поступило почти семь миллионов кубометров сточных вод, сообщили 1 сентября в петербургском Водоканале. Такой показатель почти в 4,4 раза превышает объем среднесуточного поступления сточных вод в сухую погоду, отметила пресс-служба предприятия.

Среднее количество пролившихся на Петербург осадков составило 20,6 мм. Самые сильные ливни за прошедшее время были отмечены в Кронштадтском (26,17 мм с интенсивностью 4,16 мм за 20 минут), Петродворцовом (22, 41 мм с интенсивностью 6,08 мм за 20 минут) и Курортном (20,87 мм с интенсивностью 4,9 мм за 20 минут) районах города. Кроме того, в Приморском районе было зафиксировано 19,24 мм с интенсивностью 3,83 мм за 20 минут, а в Пушкинском районе – 17,1 мм с интенсивностью 7,29 мм за 20 минут.

В настоящее время в городе дежурят 68 бригад Водоканала. "Благодаря заблаговременно предпринятым мерам, скоплений воды у социально-значимых объектов, а также у наиболее "уязвимых" к скоплениям воды адресах не зафиксировано", — заявили в предприятии. По сообщению пресс-службы, система водоотведения в городе работает в штатном режиме.

Фото: Telegram-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"