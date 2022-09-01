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Новости 13:20

Петербургская прокуратура рассказала о возмещении ущерба за вырубку деревьев

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура рассказала о возмещении ущерба за вырубку деревьев

Природоохранная прокуратура Петербурга рассказала 1 сентября о том, как добилась возмещения ущерба городу из-за незаконной вырубки деревьев в поселке Левашово. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили факт уничтожения без порубочного билета 26 деревьев различных пород.

По подсчетам прокуратуры, в результате подобных действий Петербургу был нанесен ущерб на сумму более 280 тысяч рублей. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать виновных лиц компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб.

"В ходе рассмотрения судом искового заявления производство по делу прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Денежные средства были перечислены в бюджет Петербурга.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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