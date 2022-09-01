Петербуржца приговорили к шести месяцам исправительных работ условно за плакат про полицию

Активиста Павла Иванкина признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) за плакат с надписью про силовиков. Мировой судья судебного участка № 203 Алексей Кузнецов 1 сентября назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от дохода в счет государства условно.

Инцидент, из-за которого завели уголовное дело, случился в январе 2021 года. Иванкин вышел к Гостиному двору с плакатом, в котором в негативном сравнении упоминаются сотрудники полиции.

Эксперт-лингвист Елена Новожилова, которая давала оценку плакату в ходе судебного разбирательства, решила, что использованное сравнение является оскорбительным. Она отметила, что обращения к конкретному сотруднику на плакате при этом не было. Неприличные высказывания, по ее мнению, тоже отсутствовали.

Кроме исправительных работ, оппозиционера обязали выплатить по 10 тысяч рублей троим сотрудникам полиции, подавшим гражданские иски с требованием компенсации морального вреда. Изначально эти сотрудники правоохранительных органов надеялись получить с Иванкина по 100 тысяч рублей. Всего в статусе потерпевших проходили пятеро сотрудников МВД.

Иванкин вину не признал. Он пояснял в суде, что выражал лишь своё оценочное суждение, не имея намерения оскорбить сотрудников полиции.

Константин Леньков