ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:39

На ремонт приемной депутата Раховой из бюджета Петербурга хотят направить более 3 млн рублей

фото ЗакС политика На ремонт приемной депутата Раховой из бюджета Петербурга хотят направить более 3 млн рублей

Администрация Калининского района Петербурга в ходе "нулевых чтений" бюджета города 1 сентября попросила выделить дополнительные 3,145 млн рублей на ремонтные работы в помещении приемной депутата. 

Из презентации районной администрации следует, что работы планируется провести в доме 47, литера "Г", по улице Комсомола. По этому адресу находится приемная депутата ЗакСа от "Единой России" Елены Раховой

Отметим, что в контрольных цифрах проекта бюджета на 2023 год на ремонт ее приемной определено 154,4 тысячи рублей.

Общая доппотребность районной администрации составила 4,5 млрд рублей при контрольной цифре в 18,9 млрд рублей.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама