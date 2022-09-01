На ремонт приемной депутата Раховой из бюджета Петербурга хотят направить более 3 млн рублей

Администрация Калининского района Петербурга в ходе "нулевых чтений" бюджета города 1 сентября попросила выделить дополнительные 3,145 млн рублей на ремонтные работы в помещении приемной депутата.

Из презентации районной администрации следует, что работы планируется провести в доме 47, литера "Г", по улице Комсомола. По этому адресу находится приемная депутата ЗакСа от "Единой России" Елены Раховой.

Отметим, что в контрольных цифрах проекта бюджета на 2023 год на ремонт ее приемной определено 154,4 тысячи рублей.

Общая доппотребность районной администрации составила 4,5 млрд рублей при контрольной цифре в 18,9 млрд рублей.

Сергей Еремеев