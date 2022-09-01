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Активистов "Партии мертвых" отпустили после обысков в статусе свидетелей

фото ЗакС политика Активистов "Партии мертвых" отпустили после обысков в статусе свидетелей

Активистов движения "Партия мертвых", к которым утром 1 сентября пришли силовики с обысками, отпустили после допросов в Следственном комитете. Следственные мероприятия могли проходить в рамках расследования уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК). Правозащитники сообщают, что допрошенные проходят по делу в статусе свидетелей. 

По данным "ОВД-Инфо"*, оперативники пришли  по адресам минимум четырех активистов. Среди них Кристина Бубенцова, еще одна девушка, задержанная вместе с ней, и мужчина из Ленинградской области. 

Кроме того, сообщалось об обысках у основателя "Партии мертвых" Максима Евстропова, который сейчас находится в Грузии. В разговоре с ЗАКС.Ру Евстропов подтвердил, что к его соратникам приходили полицейские, но не смог с уверенностью сказать, приходили ли силовики к нему, поскольку давно не проживает по месту прописки. 

Также обыски прошли в мастерской "ДК Розы". В частности, у двух руководителей организации Ольги Цапли и Дмитрия Виленского. У всех перечисленных изъяли технику. 

По данным издания "Фонтанка", следователи подозревают участников движения в проведении "антиполитических акций" на воинских захоронениях и городских кладбищах. 

По статье об оскорблении чувств верующих предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, если лицо совершило противоправное действие с целью оскорбить верующих в местах предназначенных для богослужений и других обрядов и церемоний. 

"Партия мертвых" была создана в 2017 году. Участники сообщества регулярно проводили различные акции. После начала специальной военной операции на территории Украины несколько перформансов было посвящено пацифистской повестке.  

 

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков


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