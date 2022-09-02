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"Ъ": В российских пригородах не станут строить турбокольцевых перекрестков

фото ЗакС политика "Ъ": В российских пригородах не станут строить турбокольцевых перекрестков

Росавтодор счел неподходящей для реализации в пригородах концепцию так называемых турбокольцевых перекрестков, пишет "Коммерсант", изучивший документацию ведомства. После анализа зарубежной практики специалисты решили не включать в проект нового ГОСТа альтернативный способ организации движения, сочтя его рискованным с точки зрения аварийности на дорогах.

Турбокольцевые спиралевидные перекрестки предполагают беспрерывное движение машин на высокой скорости по выбранной полосе практически без возможности ее поменять. В пресс-службе Росавтодора отметили, что для водителей такие поездки сложны и, помимо ДТП, могут спровоцировать увеличение пробок, хотя, например, столичные власти придерживаются противоположного мнения.

"Для заезда на подобное пересечение надо заранее перестраиваться на свою полосу. При выезде из левой полосы автомобиль попадает на встречную полосу и "подрезает" транспортное средство, движущееся по своей полосе, что влечет за собой грубое нарушение ПДД", - гласит один из аргументов, приведенных пресс-службой ведомства.

Впрочем, выводы, сделанные в ходе публичного обсуждения проекта, коснулись только пригородной местности. Городам перекрестки нового типа проектировать и строить пока никто не мешает и мешать не собирается: в Москве турбокольцевых перекрестков на сегодняшний день насчитывается пять.


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