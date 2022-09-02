По делу гендиректора ГК "Норманн" Смирнова утвердили обвинительное заключение

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об обманутых дольщиках, возбужденному против владельца группы компаний "Норманн" Владимира Смирнова, сообщается на сайте ведомства.

Силовики напоминают, что, по версии следствия, Смирнов с 2014 по 2018 годы похитил более трех млрд рублей у более двух тысяч граждан, привлекая их средства для покупки квартир в ЖК "Десяткино 2.0" и "На Заречной".

"При этом фигурант уголовного дела не имел намерений и реальной финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов", - отмечают в прокуратуре.

В ближайшее время материалы дела направят в Смольнинский районный суд.

Смирнов находится под арестом с лета 2019 года. На его имущество и имущество входящих в "Норманн" компаний тоже наложен арест.