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Новости 11:24

В России выявили максимум новых случаев коронавируса за месяц

фото ЗакС политика В России выявили максимум новых случаев коронавируса за месяц

За прошедшие сутки в России выявили 50 952 случая заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлую пятницу их насчитали 46 452. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 91 человек (неделю назад их было 81). Сумели поправиться 37 012 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 6 205 новых больных, за ней следуют Петербург – 3 159 (на семь больше, чем накануне), и Подмосковье – 2 469. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 2 981 человек и скончались 12 (накануне – 19). Число COVID-госпитализаций в городе снижается четвертые сутки подряд: к утру 2 сентября их насчитали 178. 

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


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