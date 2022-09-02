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Новости 11:37

Беглов ожидает, что поступления в бюджет Петербурга в 2022 году достигнут триллиона рублей

фото ЗакС политика Беглов ожидает, что поступления в бюджет Петербурга в 2022 году достигнут триллиона рублей

Губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства заявил, что объем поступлений в бюджет Петербурга в 2022 году способен превысить отметку в один триллион рублей, передает 2 сентября пресс-служба градоначальника.

"По нашим оценкам, планку по объему доходов в один триллион рублей мы преодолеем уже в этом году", — заявил Беглов.

По сообщению губернатора, в бюджет Петербурга с начала года поступило более 800 миллиардов рублей. Беглов также заявил о росте налоговых поступлений по всем основным отраслям экономики. При этом он допустил возможность ухудшения ситуации в городе.

"Конечно, нельзя расслабляться, и есть риски снижения доходов, но городская экономика держит удар, у нас есть план, который дает возможность предусмотреть и предупредить негативные явления", — сказал губернатор.


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