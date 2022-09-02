Минцифры передумало закупать чиновникам смартфоны на российской операционной системе

Минцифры выступило за сокращение бюджетных ассигнований на 7,1 миллиарда рублей, сообщило 2 сентября ТАСС со ссылкой на список предложений главных распорядителей средств федерального бюджета на 2022 год и период 2023-2024 годов. Средства предназначались на закупку чиновникам смартфонов на отечественной ОС.

В качестве обоснования для сокращения бюджетных ассигнований в документе было указано на "отсутствие возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией", уточнило ТАСС.

Между тем, спустя время Минцифры дало комментарий "Интерфаксу" с несколько иным объяснением своей инициативы. "Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи", — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Само перераспределение бюджетных средств в Минцифры назвали "стандартной процедурой, предусмотренной для более эффективного расходования бюджета" и отметили, что "корректировка планов происходит ежегодно и позволяет актуализировать направления финансирования".

Сообщается, что речь идет о мобильных устройствах на российской мобильной ОС "Аврора", созданной на базе Sailfish от финской Jolla. Разработкой системы занимается дочернее предприятие ПАО "Ростелеком" "Открытая мобильная платформа".

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