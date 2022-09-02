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Новости 11:58

Минцифры передумало закупать чиновникам смартфоны на российской операционной системе

фото ЗакС политика Минцифры передумало закупать чиновникам смартфоны на российской операционной системе

Минцифры выступило за сокращение бюджетных ассигнований на 7,1 миллиарда рублей, сообщило 2 сентября ТАСС со ссылкой на список предложений главных распорядителей средств федерального бюджета на 2022 год и период 2023-2024 годов. Средства предназначались на закупку чиновникам смартфонов на отечественной ОС.

В качестве обоснования для сокращения бюджетных ассигнований в документе было указано на "отсутствие возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией", уточнило ТАСС.

Между тем, спустя время Минцифры дало комментарий "Интерфаксу" с несколько иным объяснением своей инициативы. "Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи", — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Само перераспределение бюджетных средств в Минцифры назвали "стандартной процедурой, предусмотренной для более эффективного расходования бюджета" и отметили, что "корректировка планов происходит ежегодно и позволяет актуализировать направления финансирования".

Сообщается, что речь идет о мобильных устройствах на российской мобильной ОС "Аврора", созданной на базе Sailfish от финской Jolla. Разработкой системы занимается дочернее предприятие ПАО "Ростелеком" "Открытая мобильная платформа".

Фото: pixabay


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