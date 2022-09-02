Смольный выдал ордер на создание "новой зоны притяжения" под Дунайским путепроводом

Работы по благоустройству под Дунайским путепроводом в Петербурге, анонсированные в феврале, санкционировала Государственная административно-техническая инспекция, о чем сообщается на сайте Смольного. Будущее пространство рядом с Волковским каналом позиционируется как "новая зона притяжения".

В планы заказчика и исполнителя работ, в качестве которых выступает администрация Фрунзенского района, входит постелить новый газон, высадить деревья, проложить пешеходные дорожки и положить современное покрытие. Рекреация будет огороженной. Благоустройство должно закончиться к 10 октября следующего года.

Ранее сообщалось, что под путепроводом организуют площадку для любителей экстремальных видов спорта.