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Новости 12:23

Смольный выдал ордер на создание "новой зоны притяжения" под Дунайским путепроводом

фото ЗакС политика Смольный выдал ордер на создание "новой зоны притяжения" под Дунайским путепроводом

Работы по благоустройству под Дунайским путепроводом в Петербурге, анонсированные в феврале, санкционировала Государственная административно-техническая инспекция, о чем сообщается на сайте Смольного. Будущее пространство рядом с Волковским каналом позиционируется как "новая зона притяжения".

В планы заказчика и исполнителя работ, в качестве которых выступает администрация Фрунзенского района, входит постелить новый газон, высадить деревья, проложить пешеходные дорожки и положить современное покрытие. Рекреация будет огороженной. Благоустройство должно закончиться к 10 октября следующего года.

Ранее сообщалось, что под путепроводом организуют площадку для любителей экстремальных видов спорта.


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