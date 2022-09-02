Депутат Крупник хочет учредить День грибника

Российскому праздничному календарю не хватает специального Дня грибника, считает лидер фракции единороссов в петербургском парламенте Павел Крупник. Если есть дни рыбака и пчеловода, то грибникам как наиболее многочисленному сообществу тоже требуется отдельная дата, уверен депутат.

"Это символический жест со стороны государства. Это же и кулинария, и семейные традиции, это одна из немногих российских традиций, когда многие отдыхают в лесу, собирают грибы и проводят время с семьёй", - обосновал он свою позицию в интервью 78.ru.

Учитывая широчайшую, по его наблюдениям, популярность собирательства, Крупник также предлагает организовать регулярное проведение Всероссийского фестиваля грибов и ягод. Мероприятие принесет пользу городу и с коммерческой точки зрения, полагает единоросс.