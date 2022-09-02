Смольный: Средняя номинальная зарплата в Петербурге в 2023 году составит 88 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата петербуржцев в 2023 году будет составлять 88 400 тысяч рублей, сообщил временно исполняющий обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании правительства города 2 сентября.

Сейчас жители города в среднем получают по 81,3 тысячи рублей в месяц, считают в Смольном. В последующие годы доходы горожан будут расти. В 2024 году средняя зарплата достигнет 96 тысяч рублей, а в 2025 году — 103,6 тысяч рублей, следует из доклада Зырянова.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова просила чиновника назвать реальную среднюю зарплату. Зырянов предложил предоставить эти данные позже.

Константин Леньков