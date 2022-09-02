Экс-зампреду правительства Коми предъявили обвинение в хищении 85 млн рублей

Сотрудники управления СК по республике Коми предъявили обвинение бывшему первому зампреду регионального правительства Михаилу Порядину, которого преследуют по коррупционному делу, сообщает сайт ведомства. Силовики добавили к обвинению еще один пункт: об отмывании денег (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, Порядин, действуя в составе организованной группы, похитил 85 млн рублей из средств благотворительного фонда "Патриот", который поддерживает патриотическое воспитание молодежи. Дело расследовалось при участии сотрудников ФСБ. По статье о крупном мошенничестве его фигуранту грозит до десяти, а по статье об отмывании денег — до семи лет заключения.

На своей должности Порядин находился в 2015–2020 годах. Под арест его заключили прошлой осенью. Своей вины бывший чиновник не признает, утверждая, что его оговорили.