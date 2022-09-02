РБК: "Единая Россия" вычистила из базы сторонников 15 миллионов человек

Партия "Единая Россия" завершила чистку своей мобилизационной базы, сообщил 2 сентября РБК со ссылкой на свои источники в партии. По информации издания, в какой-то момент количество вписанных в базу сторонников ЕР сократилось с 25 миллионов до 10 миллионов человек, то есть в 2,5 раза.

Вычеркиванию подлежали, среди прочих, те, "в чьих данных были хоть какие-то сомнения — номер телефона, дата рождения и т. д.", рассказал РБК собеседник. Также единороссы проанализировали соцсети сторонников и попрощались с теми из них, кого сочли нелояльными. В частности, речь шла о людях, ставивших лайки под постами Алексея Навального.

Чистка базы завершилась в июне, теперь "Единая Россия" перешла к наращиванию числа единомышленников. По информации РБК, к президентским выборам 2024 года партия рассчитывает достичь отметки в 30 миллионов сторонников.

Как пишет издание, к привлечению сторонников были также задействованы депутаты различных уровней. Согласно утвержденным KPI, одномандатник из Госдумы должен собрать 1 500 приверженцев, в то время как от списочника требуют 500 единомышленников, передает РБК. В случае с депутатами региональных заксобраний каждый должен найти 500 сторонников (списочники — по 300), одномандатники городских дум должны собрать по 150 сторонников, списочники — по 50. По данным журналистов, правило не распространяется на депутатов, которые регулярно посещают по линии ЕР территории Донбасса — с них якобы "строго не спрашивают", приводит издание слова своего собеседника.