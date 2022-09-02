Миронов хочет дать налоговые льготы авторам военно-патриотических произведений

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов считает правильным распространить налоговые послабления на авторов творческих работ, посвященных военно-патриотической тематике. Проблема национальной российской идентичности, по его мнению, обострилась с началом военной спецоперации на Украине, и государство должно ее решать в том числе и поощрением "правильных" авторов. Недавно утвержденное кабмином освобождение культурных учреждений от налога на прибыль представляет собой, по мысли депутата, необходимую, но недостаточную меру.

"Далеко не в каждом субъекте и муниципалитете есть возможность установить памятник в честь героев спецоперации или создать музей. Энтузиастов у нас хватает, не хватает денег. Значит, надо помочь людям, чтобы военно-патриотическое искусство и воспитание приобрели масштабный и повсеместный характер", - приводит его доводы персональная пресс-служба.

Нравящееся Миронову искусство он противопоставляет некоему "чуждому арт-фастфуду".