В Петербурге прокуратура изгнала с участка самовольно установленный ларек

Прокуратура Калининского района добилась исчезновения с участка перед домом № 31 лит. Ж по улице Политехнической самочинно установленного ларька, сообщило ведомство 2 сентября. Проверка была организована на основании обращения местного жителя, недовольного размещением торгового павильона на земельном участке, относящемся к общему имуществу жильцов многоквартирного дома.

"Для размещения какого-либо объекта на этом участке необходимо получить разрешение жильцов, но общее собрание по данному вопросу не проводилось", — уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что дом, в котором проживает заявитель, находится в управлении Петербургского политехнического университета Петра Великого. В адрес ректора вуза было внесено представление, по результатам рассмотрения которого торговый павильон был вывезен с занимаемого участка.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"