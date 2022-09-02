В Москве отменяют спектакли покинувшего страну режиссера Дмитрия Крымова

Сразу несколько московских театров прекратили продажу билетов на постановки Дмитрия Крымова, на что обратил внимание журнал "Театр". Таким образом поступили "Школа современной пьесы", отложившая показ до февраля, и "Школа драматического искусства", убравшая из репертуара на ближайшие несколько месяцев спектакли "Бесприданница" и "О-й. Поздняя любовь".

В свою очередь, в расписании "Мастерской Петра Фоменко" и Театра имени Пушкина запланированные показы спектаклей Крымова все еще фигурируют, однако покупка билетов на них недоступна. Источник издания рассказал, что в случае с Театром имени Пушкина директива об отмене спектаклей поступила напрямую из столичного департамента культуры.

Дмитрий Крымов оказался в США на следующий день после начала военной спецоперации на Украине и впоследствии заявил, что не считает возможным в нынешней ситуации возвращаться на родину.