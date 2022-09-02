В Калининграде Путин остановил кортеж и спросил у прохожих про губернатора

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Калининград попросил своих подчиненных, чтобы они остановили кортеж. Глава государства вышел из машины на проезжую часть и кратко пообщался с пешеходами, занявшими тротуар.

Путин спросил, "не обижает" ли жителей губернатор, имея в виду Антона Алиханова. Услышав отрицательный ответ, президент произнес "счастливо" и поехал дальше под одобрительные крики. Видеозапись, отразившую событие, разместили в Telegram-канале РИА "Новости".

Накануне в Калининграде Путин давал местным детям открытый урок под названием "Разговор о важном", в ходе которого рассказывал об исходящей от Украины опасности.