Производитель "Ессентуков" смог импортозаместить европейские расходники

Изготовитель минеральной воды "Ессентуки" (ООО "Холдинг Аква") смог выйти на бесперебойное производство продукции благодаря успешному импортозамещению европейских расходных материалов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Святослава Вилька. Бизнесмен признал, что найти альтернативных поставщиков сырья для этикетки и алюминиевого колпака было нелегко.

"Но мы решаем подобные задачи, формируем необходимый запас материалов, работаем с поставщиками, которые способны обеспечить полный цикл производства за счет российского сырья, либо с теми, у которых налажены поставки из дружественных стран", - рассказал коммерсант.

По оценке Вилька, стретч-пленка отечественного производства по своему качеству сопоставима с немецкой. Теперь перед компанией стоит задача предотвращения резкого подорожания воды.

фото: holdingaqua.ru