На "Ленфильме" откроют смотровую площадку с видом на Петропавловку

Руководство "Ленфильма" рассчитывает до лета следующего года открыть смотровую площадку, с которой посетителям будет открываться вид на Петропавловский собор и Соборную мечеть, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора киностудии Федора Щербакова. Для того, чтобы начать пускать на нее гостей, необходимо закончить ремонт в здании производственного корпуса №10, на котором она и находится, и, в частности, доделать входную группу.

"Очень надеюсь, что когда мы закончим все строительные работы, сделаем нормальные лифты и лестницы, мы здесь также будем принимать гостей и экскурсии, которые будут приходить на "Ленфильм", - поделился планами Щербаков.

Заказчики работ ожидают, что кровлю покроют плиткой и установят на ней деревянный подиум. Часть помещений в десятом корпусе снимают арендаторы, и гендиректор "Ленфильма" собирается похожим образом поступить с отремонтированной крышей: время от времени сдавать ее под различные мероприятия.