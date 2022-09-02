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Новости 17:59

Двух бывших петербургских полицейских отправили в колонию из-за подброшенных наркотиков

фото ЗакС политика Двух бывших петербургских полицейских отправили в колонию из-за подброшенных наркотиков

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам строгого режима двух бывших полицейских Алексея Туманова и Сергея Юдина, которых обвинили в подбрасывании наркотиков. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, действия двоих силовиков подпали под статьи Уголовного кодекса №№126, 163, 286 и 290.

По версии следствия, Туманов и Юдин в 2016 году безосновательно задержали известного им наркозависимого мужчину в поселке Назия и подбросили ему наркотики, применив физическую силу. Затащив задержанного мужчину в автомобиль, силовики потребовали от него взятку в размере 300 тысяч рублей за непривлечение по "наркотической" статье. Деньги собрала сожительница задержанного, лично передав их Туманову, в результате чего последнего отпустили без оформления каких-либо документов.

Оба фигуранта дела до последнего отрицали свою вину, но в конце концов признались в содеянном.


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