Компания Huhtamaki продала российский бизнес владельцу "Вкусно - и точка"

Производитель экологичной упаковки Huhtamaki продал свой российский бизнес ООО "Эспетина", которое принадлежит владельцу сети ресторанов "Вкусно - и точка" Александру Говору. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление финской компании.

"Мы провели обширную юридическую экспертизу, чтобы найти наилучшего покупателя и будущего партнера для наших местных сотрудников, безопасность и благополучие которых по-прежнему важны для нас", - отметил президент финской компании Шарль Хеольме.

По его словам, актуальные российские условия не подходят стратегии роста, избранной Huhtamaki. Об уходе из страны представители объявили еще весной.

Согласно условиям сделки, 724 человека продолжат трудиться на четырех производственных точках под новым руководством. Сумма сделки составила 151 млн долларов.

фото: Вкусно и точка / Одноклассники